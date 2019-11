ARTLAB, il laboratorio di scrittura per Stand Up Comedy

La comunità giovanile Container – Young Lab, che offre iniziative culturali gratuite sul territorio romano per i ragazzi dai 14 ai 35 anni, lancia nel mese di novembre un appuntamento all’insegna della comicità. È tempo infatti di ARTLAB, il laboratorio condotto dall’autore e stand up comedian Luca Zesi, per imparare a far ridere seriamente secondo modelli e tecniche di scrittura comedy. Il laboratorio si sviluppa in due appuntamenti, l’8 e il 15 novembre 2019 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 28 a/b, Roma).

La stand up comedy in Italia sta diventando un fenomeno di costume sempre più diffuso: aumentano gli appassionati che guardano gli spettacoli, si moltiplicano i comici che decidono di salire sul palco. Per comprendere le proprie potenzialità di comico e la profondità della stand up comedy occorre capire il fenomeno. ARTLAB è il laboratorio che si propone di analizzare la comicità di stampo americano, anglosassone e italiana, capirne i meccanismi e provare a farli nostri. Per imparare a ridere ancora più forte e per imparare a far ridere gli altri.

PROGRAMMA

Per fare stand up occorre studiare gli ottimi esempi. Questo laboratorio si propone, nell’arco di due appuntamenti, di condurre gli allievi a confrontarsi con le tre fasi che portano ogni aspirante comedian a salire sul palco: l’analisi, la scrittura e l’esibizione.

Attraverso la visione di video di interpreti italiani – ma soprattutto americani o anglosassoni – si analizzeranno i meccanismi che portano a ridere, a separare gli ingredienti fondamentali che formano la ricetta di una battuta. A quel punto si passerà ad analizzare la scrittura del testo che ogni comedian porta sul palco, cercando di capire quali tecniche creative sono state usate e quale struttura interna (lo scheletro) la sorregge. Agli allievi verrà chiesto di provare a scrivere un breve pezzo sulla base di quello che hanno imparato o di ottimizzare un pezzo che tenevano nel cassetto.

L’ultima parte del corso sarà incentrata sullo studio della performance attoriale dei grandi comedian americani e di quelli italiani: l’uso della voce, il linguaggio del corpo, le tecniche di approccio al pezzo, i trucchi del mestiere per portare il pubblico dalla propria parte. Gli allievi infine potranno provare a esibirsi per una manciata di minuti di fronte alla propria classe.

ARTLAB rientra tra gli eventi gratuiti di Container – Young Lab, uno strumento di crescita culturale e sociale organizzato e promosso da ASI CIAO – Coordinamento Provinciale di Roma, cofinanziato dalla Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Il programma completo dell’evento è visibile sul sito www.asiciaoroma.it mentre gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook di Container.

Per info e prenotazioni: www.asiciaoroma.it / E-mail: container@asiciaoroma.it / Cell. +39 346 5300644