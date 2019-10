Elena Sofia Ricci vince il Premio Virna Lisi 2019, a Ludovica Nasti il Premio Giovani

Giovedì 7 novembre presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica verrà consegnato il Premio Virna Lisi 2019. Vince la quinta edizione Elena Sofia Ricci, al suo terzo premio annuale dopo il David di Donatello e Filming Best Italy Movie Award «Sono profondamente onorata e sinceramente grata all’idea di ricevere un riconoscimento cosi prestigioso, come testimonia l’immensa attrice di cui questo Premio reca il nome» ha fatto Elena Sofia Ricci su Ansa. Il premio Giovani, inserito nella rassegna dal 2018, va a Ludovica Nasti nota soprattutto per il ruolo nel colossal italiano e internazionale, L’Amica Geniale. A dicembre sarà in Toscana sul set del cortometraggio dedicato ad Anna Frank.