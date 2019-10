Joker incassi in Italia: altri 6 milioni in questo weekend per un totale di € 15.500.000, terzo miglior successo dell’anno al Box Office

Joker fa strage di biglietti nelle prime due settimane dall’uscita in sala. Non solo in USA, ma anche in Italia dove ha già ricevuto la benedizione con il Leone d’Oro a Venezia 76. In questo weekend altri € 6.000.000 circa per un totale complessivo di € 15.500.000. L’opera di Todd Phillips è attualmente la terza in Italia che ha avuto maggiori incassi. Joker batte il primo grande avversario Aladdin che ha terminato la sua corsa con € 15.428.000. Sfida vinta nettamente con il diretto avversario “C’era una volta a Hollywood” fermo a €11.285.113 (presentato in anteprima a Roma). Sul cammino di Joker, oltre all’Oscar 2020, c’è il primato in tutti i Box Office mondiale e visto l’andamento questo traguardo non sembra così difficile.