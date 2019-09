Made in Italy la prima fiction italiana di Amazon Prime Video

Milano, 1974. In disaccordo con il padre, operaio metalmeccanico che vorrebbe che la figlia concludesse gli studi, Irene ottiene un posto come assistente redattrice nella prestigiosa rivista di moda “Appeal”, finendo catapultata in un mondo completamente nuovo e per lei inimmaginabile. Il mondo della moda, stravagante e ricco di stimoli, l’affascina da subito, stringe amicizia con l’altra giovane assistente, la disinibita Monica, e viene “adottata” dalla pur severa Rita (Margherita Buy), la caporedattrice senior, anticonformista e sempre in polemica con Nava, il vicedirettore, attento solo all’aspetto economico.