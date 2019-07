“Giorgio Ambrosoli”, “I ragazzi dello zecchino d’oro” e “Nilda” i primi Tv Movie della Rai di autunno

«Pagherò a caro prezzo l’incarico: lo sapevo

prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto

perché per me è stata un’occasione unica di fare

qualcosa per il Paese». L’11 luglio 2019 saranno

passati quarant’anni dal giorno dell’assassinio

dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, l’avvocato

milanese incaricato di liquidare la Banca Privata

Italiana, ucciso su mandato del banchiere Michele

Sindona al termine di una lotta impari durata cinque

anni. L’obiettivo della docufiction è di raccontare

una storia che è ancora oggi un esempio

incredibilmente attuale di quanto sia appagante

costruire con la propria vita la società in cui si

desidera vivere. Giorgio Ambrosoli era un uomo

normale ed eroico al tempo stesso, che amava la

sua famiglia, che aveva un lavoro a cui si dedicava

con passione, che credeva nel significato della

responsabilità e della legalità, al punto da metterle

al di sopra della sua stessa sicurezza. La storia è

raccontata da un punto di vista inedito, quello del

suo collaboratore più stretto, il maresciallo Silvio

Novembre, voce fuori campo che ripercorre le

parole tratte dal suo stesso articolo Le fatiche

della legalità, conducendoci in un racconto in cui

si integrano scene di finzione, inserti di repertorio e

interviste inedite, tra cui la testimonianza diretta del

figlio Umberto Ambrosoli.