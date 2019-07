Italian Black Movie Awards: Miguel Gobbo Diaz attore rivelazione per “Nero a Metà”, Fiore Gemello miglior film

Una festa di colori e musica ha animato ieri sera la parte più lussureggiante di Villa Borghese. Alla Casa del Cinema sfilza di premi per “La goccia e il mare” di Daniele Falleri. Il miglior film è “Fiore Gemello”. La regista Laura Luchetti ha ritirato il premio insieme al miglior attore Kalill Kone.

Miguel Gobbo Diaz ha ricevuto il riconoscimento come “attore rivelazione” grazie al suo Malik Soprani nella fiction di successo “Nero a metà” che avrà il suo meritato seguito prossimamente su Rai 1. Premio alla carriera per Iris Peynado, attrice italiana con origini dominicane. Vince anche Juliet Esey Joseph conosciuta per le sue interpretazioni ne “Il vizio della speranza” e “Song ‘e Napule” (2013).