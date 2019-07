Spaccapietre Salvatore Esposito ha finito le riprese

It’s wrap» il messaggio da Instagram di Salvatore Esposito che in una festosa foto di gruppo decreta ufficialmente la fine delle riprese del film “Spaccapietre”. La star di Gomorra affronterà un’altra storia di disagio, ma questa volta in Puglia. Al suo fianco un giovanissimo interprete, Samuele Carrino che non ha nascosto il suo entusiasmo nell’ultimo giorno di set «Fine film.. tanti applausi e tanta commozione » scrive dal suo IG. Nel post un filmato che lo ritrae insieme a Salvatore Esposito e l’intera troupe del film presentato già in anteprima in una conferenza speciale dell’Apulia Film Commisson a Bari. L’opera diretta da Gianluca e Massimo De Serio è prodotta da La Sarraz Pictures, Shellac Sud, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, il sostegno di Europa Creativa e la Fondazione Apulia Film Commission.