Ischia Film Festival 2019 vincitori italiani: Vinicio Marchioni miglior attore, Selfie miglior film

Tra i vincitori il cinema italiano ha rivestito un ruolo importante. Il premio di miglior attore per il film Cronofobia va a Vinicio Marchioni «Sono contentissimo di questo riconoscimento, anche al Festival Europeo di Lecce sono stato premiato come miglior attore. Spero che Cronofobia possa uscire in Italia, in Europa sta collezionando numerosi premi e in Germania sta andando molto bene. Grazie a tutti» ha detto Vinicio Marchioni in un video di ringraziamento su Instagram.

Tra gli altri premiati italiani, spunta come miglior film nel concorso Location Negata “Selfie” di Agostino Ferrente. Nel concorso Scenari Campani, il miglior film è “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio, Menzione speciale a Così in terra di Pier Lorenzo Pisano e O p’nennon di Mauro De Rosa. Premio del pubblico nella sezione Best Of a L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. Per i lungometraggi il premio di Miglior Scenografia va al film “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa. Vince l’Ischia Film Festival 2019 Club de jazz di Esteban Insausti (Cuba).