L’ultimo addio a Ugo Gregoretti, l’ironia pungente del cinema italiano, oggi i funerali nella Chiesa degli Artisti

Regista, attore, giornalista e drammaturgo italiano. L’universo di Ugo Gregoretti non si ferma qui. Lo ricorderemo tutti per la sua spiccata ironia, la sua semplicità nel raccontare il cinema italiano e di costume. Lo sì capì subito con la vittoria del Prix Italia con la sua opera di esordio “La Sicilia del Gattopardo” nel 1960. Gregoretti si gettò subito nella televisione italiana con i suoi lavori più celebri Controfagotto, 1961, Il Circolo Pickwick 1968, Romanzo popolare italiano 1975 e Uova fatali del 1977. La sua carriera cresce a dismisura, Ugo Gregoretti diventa un elemento di spicco della cultura nostrana. Di lì in poi arriverà l’omaggio a Zavattini, il programma televisivo Sottotraccia su Rai 3 (vincitore del Premio Compasso d’Oro). Tra le opere cinematografiche più rilevanti I nuovi angeli (1962), Omicron, i documentari Apollon, una fabbrica occupata e Contratto rispettivamente del 1969 e del 1971 e il film autobiografico Maggio Musicale uscito nel 1990. Nel 1980 è entrato nel mondo teatrale, dirigendo fino al 1989 la Rassegna Benevento Città-Spettacolo e dal 1985 al 1989 il Teatro Stabile di Torino con oltre 50 spettacoli. Da attore ha esordito in Amore Mio Aiutami regia di Alberto Sordi, il suo ultimo film è stato Buoni a nulla di Gianni De Gregorio, datato 2014. Il suo ultimo film da regista è stato Scossa (2011) e il documentario Io, il tubo e la pizza (2017).