Pinocchio Garrone e Benigni presentano il film al Cine Giornate FOTO e TRAILER in anteprima

Promette benissimo l’anteprima di Pinocchio, la versione cinematografica di Matteo Garrone. Roberto Benigni passa dal Pinocchio che ha emozionato tutti nel 2002 al padre Geppetto. Non è una mossa azzardata, come quella di assegnare il ruolo del burattino italiano più amato del mondo all’esordiente Federico Ielapi. Si aggiunge un cast di livello che vede la partecipazione di Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini rispettivamente il Gatto e la Volpe, Davide Marotta è il Grillo Parlante, Marine Vacth la Fata Turchina, Alessio di Domenicantonio è Lucignolo. Nel resto del cast anche il pupillo di Garrone, Marcello Fonte (Pappagallo) accompagnato da Alida Baldari Calabria, sua figlia in Dogman e qui fata turchina da bambina. Massimiliano e Gianfranco Gallo saranno Corvo e Civetta. La favola di Pinocchio prenderà vita il giorno di Natale e dopo il trailer si preannuncia già un incasso record.