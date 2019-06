I migliori anni il film, Muccino sul set con Claudio Santamaria, le prime foto dalle riprese

Uno scatto rubato nelle vie del Rione Campitelli a Roma. Francesca Barra pesca il suo compagno Claudio Santamaria durante le riprese notturne de “I migliori anni” il nuovo film scritto e diretto da Gabriele Muccino. Nel cast, oltre al già citato Claudio Santamaria, vedremo Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Ross Stuart, Nicoletta Romanoff, con la partecipazione speciale di Emma Marrone al suo esordio in assoluto nel mondo del cinema. Bisognerà attendere il 13 febbraio 2020 per vedere la prova recitativa della famosa cantante italiana. Intanto, Muccino e la troupe regalano di tanto in tanto momenti preziosi dal set.