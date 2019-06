Salvatore Esposito con Samuele Carrino in “Spaccapietre” riprese in Puglia, le prime foto dal set

Dopo l’eccezionale successo in Gomorra 4 e l’imminente arrivo de l’Immortale il Film, Salvatore Esposito si rifugia in Puglia per le riprese di “Spaccapietre”. Questa volta non c’è Marco D’Amore ad affiancare Salvatore Esposito ma un giovanissimo protagonista, Samuele Carrino. Il piccolo attore di 9 anni ha già fatto parte del cast di “Liberi di Scegliere”.