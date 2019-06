Valerio Bilello saluta il set di “Made in Italy” ed esordisce da questa sera nella fiction “Lontano Da Te” su Canale 5

Si è appena concluso l’impegno internazionale di Valeria Bilello sul set di “Made In Italy”. L’attrice siciliana è stata scelta da James D’Arcy in un cast che vanta la presenza di Liam Neeson. Proprio come in una famiglia i protagonisti del film hanno immortalato il momento di fine riprese a Montalcino in Toscana. Nella foto possiamo notare la Bilello sorridente con Liam Neeson «Grazie James D’Arcy, grazie a Micheál Richardson, Liam Neeson e alla piccola Costanza per avermi accompagnata in questa avventura di 5 settimane tra pioggia, fango, sole, sorrisi, ancora pioggia e ore piccole insieme sul set. Grazie alla nostra instancabile crew, that was awesome» ha scritto Valeria Bilello su Instagram.