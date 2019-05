Il Cinema in Piazza 2019, il programma

La terza tappa del Cinema in Piazza 2019 è al Porto Turistico di Roma, a Ostia. Omaggi a Carlo Verdone, Sophia Loren e Steven Spielberg. Aprirà la rassegna Come un Gatto in Tangenziale con Riccardo Milani e Paola Cortellesi presenti all’evento. Altro omaggio a Claudio Caligari il 29 giugno e nello stesso giorno Mastandrea, Alvigini e Calvesi presenzieranno il restauro de “L’Odore della Notte”. Il 6 luglio Gabriele Muccino con il cast di “A Casa Tutti Bene”. Imperdibile l’appuntamento con Pierfrancesco Favino il 13 luglio. Il Cinema Piazza è completamente gratis e vi aspetta numerosi in questa estate romana per riassaporare il valore del cinema di un tempo.