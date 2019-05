Vanessa Incontrada ritorna sul set con la fiction “Angela” casting in Calabria, le prime foto dalle riprese

Sono cominciate a Roma le riprese di “Angela” nuova serie tv prodotta dalla 11 marzo film per la regia di Andrea Porporati, prossimamente in onda con 6 prime serate su Rai 1. Sarà Vanessa Incontrada a ricoprire il ruolo di madre in lotta con il padre del marito, membro di un clan della n’drangheta calabrese. Un ritorno atteso per una delle attrici di punta della fiction italiana che ritroverà affianco Giuseppe Zeno, reduce dal successo di “Mentre Ero Via “ e già compagno di viaggio in “Scomparsa” fiction diretta da Fabrizio Costa nel 2017.