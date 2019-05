Riviera International Film Festival 11 maggio: la Cerimonia di premiazione della terza edizione

All’Ex Convento dell’Annunziata saranno proclamati i vincitori del Best Film Award (miglior film), Best Documentary Award (miglior documentario) Best Director Award (miglior regista), Best Actress Award (miglior attrice), Best Actor Award (miglior attore) e Student Award (premio conferito dalla Giuria Studenti).

Sestri Levante (Ge) – Domani, domenica 12 maggio (ore 18), all’Ex Convento dell’Annunziata (via Portobello 19) si svolge la cerimonia di premiazione della terza edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35. Saranno proclamati i vincitori del Best Film Award (miglior film), Best Documentary Award (miglior documentario) Best Director Award (miglior regista), Best Actress Award (miglior attrice), Best Actor Award (miglior attore) e Student Award (premio conferito dalla Giuria Studenti). I premi sono stati ideati e realizzati da Anna Tomaini.

Partecipano componenti della Giuria Film, della Giuria Documentari, la Madrina Stella Egitto, il Sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo.