Riviera International Film Festival: domani la terza edizione, arrivano da Gomorra Cristiana Dall’Anna e Cristina Donadio

Cristiana Dell’Anna è un’attrice italiana, nota soprattutto per aver lavorato in “Un posto al sole”, “In punta di piedi”, “Rocco Chinnici – è così lieve il tuo bacio sulla fronte”, “Mister felicità” e in “Gomorra – La serie”, dove interpreta Donna Patrizia, figura sempre più centrale nella trama e legato a quello di Scianel, il personaggio di Cristina Donadio, giurata della terza edizione del Riviera International Film Festival. Cristiana Dell’Anna è inoltre protagonista di un incontro mercoledì 8 maggio (ore 12.30) al Cinema Ariston di Sestri Levante, con la giornalista di Elle e giurata del RIFF2019 Silvia Locatelli come moderatrice. Il giorno successivo (giovedì 9 maggio), all’interno della giornata dedicata ai diritti umani #HumanRightsNow, Martina Colombari madrina e testimonial della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia sarà presente con il regista Marco Salom alla proiezione del docufilm “Haiti” (ore 17.15, Cinema Ariston), il racconto di una missione ad Haiti, tra le attività benefiche della Fondazione e i grandi contrasti di un paese in cui nonostante le difficoltà sopravvivono le speranze, bellezze naturali e tradizioni folkloristiche. Martina Colombari partecipa inoltre, sempre giovedì 9 maggio (ore 18, Cinema Ariston), al panel sui diritti umani presentato da Marta Perego, insieme al giornalista, scrittore e attivista per i diritti umani Nicolò Govoni e Valeria De Vellis, avvocato dello Studio Legale Associato Carnelutti.