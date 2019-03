Mentre ero via, uno degli esordi più visti del 2019

Con 5.386.000 di telespettatori, Mentre Ero Via è il secondo esordio più visto nel 2019. La fiction italiana prodotta da Endemol Shine Italy con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno ha ottenuto un record simile a quello di “Che Dio ci Aiuti” e “il Nome della Rosa”, superando i numeri iniziali di un’altra prestigiosa serie tv di successo, la Compagnia del Cigno che esordì con l’ottimo 22 %. Parità invece con Il Mondo sulle Spalle, anch’esso al 23,9%, ma è da considerarsi mini fiction (film unico).

Mentre ero via continuerà per altre 5 settimane in prima serata su Rai Uno.